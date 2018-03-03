Михаил Сиваков: "Матч складывается не так, как задумывал "Амкар"

Полузащитник "Амкара" Михаил Сиваков в перерыве матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что его команда в контратаках должна лучше распоряжаться мячом. Хавбек также добавил, что пермяки в атаке должны больше поддерживать нападающего Аарона Оланаре.

– Наверно, матч складывается не так, как мы задумывали, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Сиваков. – Хочется отличиться и забить гол. В контратаке мы должны лучше распоряжаться мячом. Нужно больше поддерживать Оланаре, поскольку ему тяжело одному цепляться за мячи. Нужно, чтобы из глубины поля партнеры по команде его поддерживали.