17:32 3 марта | Футбол — РФПЛ

Михаил Сиваков: "Матч складывается не так, как задумывал "Амкар"


Полузащитник "Амкара" Михаил Сиваков в перерыве матча 21-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:0) отметил, что его команда в контратаках должна лучше распоряжаться мячом. Хавбек также добавил, что пермяки в атаке должны больше поддерживать нападающего Аарона Оланаре.

– Наверно, матч складывается не так, как мы задумывали, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Сиваков. – Хочется отличиться и забить гол. В контратаке мы должны лучше распоряжаться мячом. Нужно больше поддерживать Оланаре, поскольку ему тяжело одному цепляться за мячи. Нужно, чтобы из глубины поля партнеры по команде его поддерживали.

Зенит - Амкар

 

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