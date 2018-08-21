Михаил Левашов: "ЦСКА прибавил по сравнению с предыдущими матчами"

Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов признал, что ЦСКА в матче против его команды играл лучше, чем в предыдущих встречах чемпионата России. "Оружейники" в 4-м туре премьер-лиги разгромно уступил армейцам – 0:3.

– Не бывает не берущихся мячей, – цитируют "Известия" Левашова. – Бывают так сложившиеся обстоятельства, что мяч не получается взять. Но, мне кажется, можно было сделать что-то для того, чтобы избежать голов от ЦСКА. Во втором тайме мы нащупали свою игру, пытались контролировать мяч. Были проблемы с завершением атак, но выходили в них мы неплохо. После удаления тоже моменты у нас были, но красная карточка Григалавы все-таки стала ключевым эпизодом встречи. Оставалось еще 25 минут, но вдесятером было тяжело.

Много факторов сыграло в пользу этого результата: и ЦСКА прибавил по сравнению с предыдущими своими матчами, и мы не лучшим образом действовали в отдельных эпизодах, пропустив голы и неудачно действуя в атаке при подходах к чужим воротам.

Моменты армейцы создавали хорошие. Но мы старались биться за успех ради наших болельщиков, которых в Москве было очень много, и они даже перекрикивали фанатов ЦСКА, за что им большое спасибо.