Михаил Ефремов: "Если "Спартак" не сыграет с ЦСКА хотя бы вничью, Каррера понтуется"

Заслуженный артист РФ, болельщик "Спартака" Михаил Ефремов в интервью "СЭ" рассказал о шансах главного тренера Массимо Карреры сохранить свой пост. Сегодня красно-белые после двух поражений подряд (в РПЛ от "Ахмата" – 1:2 и в Лиге Европы от венского "Рапида" – 0:2) проведут выездной матч премьер-лиги с ЦСКА​.

– Дерби способно, по-вашему, решить судьбу Карреры?

– В случае проигрыша армейцам лично для меня решит. Об этом говорил еще до "Рапида". Если сегодня не сможем сыграть хотя бы вничью сыграть, значит Массимо понтуется. При любом другом результате тренер отмажется.

– Как отнеслись к ссылке Глушакова и Ещенко в "молодежку"?

– Нормально, это их работа.

– Они одни из самых опытных, Глушаков носил капитанскую повязку. Помогли бы в игре с ЦСКА?

– Я не тренер и не в курсе их формы. Это не наша с вами прерогатива решать такие вещи, а Карреры. Вообще, у меня такое ощущение, что идет план по омоложению состава и смене поколений. На этом этапе всегда присутствуют какие-то неурядицы и неудачи. (Арман Мкртчян)

ЦСКА – "Спартак": чемпионат России, РПЛ, 8-й тур, 23 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 19.00 (мск)

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