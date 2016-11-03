10:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Михаил Дегтярев: "Правоохранителям нет смысла без фактов изучать "странные" матчи"

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Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев выразил мнение, что правоохранительным органам не нужно расследовать "странные" матчи в российском спорте, не имея конкретных доказательств.

В минувшем туре РФПЛ матч "Урала" и "Терека" вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет в игре был 1:1. Позже главный тренер уральцев Вадим Скрипченко подал в отставку.

- Силы и средства правоохранительных органов отвлекать на это (расследование "странных матчей". - Прим. "СЭ") не надо. Это очень тонкий вопрос, доказать это очень сложно, - приводит ТАСС слова Дегтярева. - Если будут какие-то факты, заявления - тогда да, если этого нет - распылять работу не надо. Нужно просто наводить порядок внутри этого сообщества, чтобы не было даже мысли о договорных матчах.

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