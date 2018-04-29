Михаил Боярский: "Сегодня играли только два человека - Акинфеев и Лодыгин"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский раскритиковал качество игры питерцев и ЦСКА в матче 28-го тура премьер-лиги (0:0). По его словам, претензий у него нет только к вратарям команд.

- Что тут скажешь. Сегодня играли только два человека, - грустно констатировал Боярский.

- Кто именно?

- Вратари - Акинфеев и Лодыгин. Остальные просто бегали по полю. Я тоже знаю, что можно это делать и бить по мячу. Вот именно этим обе команды и занимались. Только в футболе нужно еще и голову включать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского - скоро в "СЭ" //

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