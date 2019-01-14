Миха Мевля: "Декабрь получился неудачным для "Зенита". Мы должны показывать лучший футбол"

Словенский защитник "Зенита" Миха Мевля ответил на вопросы журналистов после прохождения медосмотра в одной из клиник Санкт-Петербурга.

– Вы довольны итогами первой половины сезона? – вопрос Мевле.

– Если бы вы спросили меня перед началом сезона, буду ли я доволен уйти на зимний перерыв на первом месте – не раздумывая, ответил бы "да". Но декабрь получился неудачным для нас. В любом случае, мы возглавляем таблицу, вышли из группы в Лиге Европы. Значит, все идет неплохо.

– В чем нужно прибавить, чтобы достичь всех целей на сезон?

– Мы команда. Должны работать вместе, становиться еще более сыгранными. И показывать лучший футбол. (Егор Бычков)