Майкон – в атаке "Локомотива" на матч с "Ростовом", Полоз и Азмун выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Ростова" на матч 22-го тура чемпионата России. Отметим, что с первых минут в атаке гостей выйдет Дмитрий Полоз, являющийся воспитанником железнодорожников. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

"Локомотив": Гильерме – Кверквелия, Пейчинович, Михалик – Маргасов, Фернандеш, И. Денисов, Тарасов, В. Денисов – Ал. Миранчук – Майкон.

Запасные: Коченков, Абаев, Ротенберг, Янбаев, Баринов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Ари, Шкулетич, Галаджан.

"Ростов": Медведев – Мевля, Навас, Кудряшов – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Терентьев – Полоз, Азмун.

Запасные: Комиссаров, Гошев, Симич, Киреев, Байрамян, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.

Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"