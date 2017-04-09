Майкон – в атаке "Локомотива" на матч с "Ростовом", Полоз и Азмун выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Ростова" на матч 22-го тура чемпионата России. Отметим, что с первых минут в атаке гостей выйдет Дмитрий Полоз, являющийся воспитанником железнодорожников. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.
"Локомотив": Гильерме – Кверквелия, Пейчинович, Михалик – Маргасов, Фернандеш, И. Денисов, Тарасов, В. Денисов – Ал. Миранчук – Майкон.
Запасные: Коченков, Абаев, Ротенберг, Янбаев, Баринов, Коломейцев, Ан. Миранчук, Касаев, Фарфан, Ари, Шкулетич, Галаджан.
"Ростов": Медведев – Мевля, Навас, Кудряшов – Калачев, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Терентьев – Полоз, Азмун.
Запасные: Комиссаров, Гошев, Симич, Киреев, Байрамян, Могилевец, Препелицэ, Бухаров, Девич.
Трансляция матча "Локомотив" - "Ростов"
Стартовый состав московского "Локомотива" на важнейшую игру с "Ростовом"! Давайте, парни!#ЛокоРостов pic.twitter.com/dIcAU5tRZ2– ФК Локомотив (@fclm_official) 9 апреля 2017 г.
Наш состав на матч с @fclm_official #ЛокоРостов pic.twitter.com/8gGSO4IgGi– Football Club Rostov (@rostovfc) 9 апреля 2017 г.