Матюнин рассудит "Локомотив" и "Динамо"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 7-го тура РПЛ. Как информирует официальный сайт РФС, на московском дерби "Локомотив" – "Динамо" будет работать Алексей Матюнин.

14 сентября (пятница):

"Локомотив" – "Динамо": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Сергей Французов (Москва).

15 сентября (суббота):

"Рубин" – "Енисей": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Уфа" – ЦСКА: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), резервный судья – Евгений Турбин (Дмитров); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Арсенал" – "Крылья Советов": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

16 сентября (воскресенье)

"Оренбург" – "Зенит": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Анжи" – "Краснодар": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Валентин Мурашов (Москва), резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Спартак" – "Ахмат": судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

17 сентября (понедельник)

"Урал" – "Ростов": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Игорь Федотов (Москва); инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).