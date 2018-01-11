Массимо Каррера: "Жены игроков "Спартака" могут неделю присутствовать на сборах команды"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью клубной пресс-службе отметил, что жены футболистов неделю смогут присутствовать на сборах команды в ОАЭ. Также специалист заметил, что игроки вернулись из отпуска в хорошей форме.

– Я вижу здесь игроков с женами…

– На данный момент, это маленькое продолжение некого отпуска, но, тем не менее, мы постепенно вливаемся в рабочий темп и, думаю, всем это приятно. Но, несмотря на это, чем больше мы будем приближаться к матчам, тем серьезнее мы будем относиться к нашей работе – именно поэтому жены будут присутствовать здесь всего одну неделю.

– Вчера Вы увидели футболистов впервые после месячного перерыва. Ваши первые впечатления?

– Все были загорелые, отдохнувшие, кто-то немножечко поправился… Я шучу. Нет, я увидел их в форме, все хорошо.