Массимо Каррера: "Я сказал Ханни, чего жду от него. Посмотрим, что будет"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии игры 4-го тура российской премьер-лиги с "Краснодаром" рассказал о последних новостях команды.

- Снова в составе Адриану, несмотря на удаление в игре с ПАОК. Была ли беседа проведена с игроком?

- Не было никакой беседы, он извинился перед всей командой в раздевалке. Не думаю, что то удаление скажется на его игре сегодня.

- Почему Мельгарехо, а не Комбаров в старте сегодня?

- Дима всегда играл в последних матчах, возможно, он немного устал.

- В СМИ говорят, что Ханни недоволен положением дел в "Спартаке".

- Да, мы пообщались с ним, я сказал, что ожидаю от него. Мы теперь работаем над этим вместе. Посмотрим, что будет.

"Краснодар" - "Спартак": чемпионат России по футболу, премьер-лига, 4-й тур, 18 августа 2018, онлайн-трансляция - начало в 19.00 (время московское)