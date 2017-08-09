Массимо Каррера: "Я не отказывался от Канунникова и Смолова"

Ранее заместитель председателя совета директоров красно-белых Наиль Измайлов в интервью "СЭ" заявил, что наставник команды отказался от услуг хавбека.
- До встречи с туляками вице-президент клуба заявил, что вы отказались от приобретения форвардов Каннуникова и Смолова. Так ли это? - спросили Карреру на пресс-конференции.
- Если отказался от Каннуникова и Смолова, значит, на то были свои причины. О них знаю я и вице-президент. Смолова и Каннуникова хотел бы видеть в команде, не возражал против их трансферов, но возникли ситуации, которые не позволили заключить сделки.
- Во вторник вы говорили, что предпочитаете защитника Гарая форварду Луану. Нападающий уже почти едет в Москву – какие мысли у вас теперь?
- Если оба придут в "Спартак", буду очень рад. Из них двоих выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация еще непонятна: останется он или уходит. Так что выбираю покупку защитника. Хотя если мне приобретут четыре-пять человек, буду рад еще больше.
Опрос
- Рубин
- Максим Канунников
- Спартак (футбол)
- Федор Смолов
- Арсенал Тл
- Эсекиэль Гарай
- Сердар Таски
- Массимо Каррера
- Наиль Измайлов
- Луан
Пиитерец
Все дело в трудностях перевода: Массимо думал, что речь идет о Молло и Кафельникове, а тут оказывается Смолов и Канунников.
23:40 9 августа
allehandro
а у Карреры хоть кто нить из руководства спрашивал кто ему нужен?
23:20 9 августа
Khyron
У меня была какая-то стратегия и я её придерживался... :)
23:07 9 августа
Jean4
Отказался и слава Богу!
22:15 9 августа
С.Мороз
Нам нужны мужики Массимо-Гацкан и Калачев!!!
22:15 9 августа