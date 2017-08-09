Массимо Каррера: "Я не отказывался от Канунникова и Смолова"

- До встречи с туляками вице-президент клуба заявил, что вы отказались от приобретения форвардов Каннуникова и Смолова. Так ли это? - спросили Карреру на пресс-конференции.

- Если отказался от Каннуникова и Смолова, значит, на то были свои причины. О них знаю я и вице-президент. Смолова и Каннуникова хотел бы видеть в команде, не возражал против их трансферов, но возникли ситуации, которые не позволили заключить сделки.

- Во вторник вы говорили, что предпочитаете защитника Гарая форварду Луану. Нападающий уже почти едет в Москву – какие мысли у вас теперь?

- Если оба придут в "Спартак", буду очень рад. Из них двоих выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация еще непонятна: останется он или уходит. Так что выбираю покупку защитника. Хотя если мне приобретут четыре-пять человек, буду рад еще больше.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"