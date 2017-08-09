23:10 9 августа | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Я не отказывался от Канунникова и Смолова"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Арсенал" - 2:0. Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Арсенал" - 2:0. Массимо КАРРЕРА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
5

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что не был против трансферов Максима Канунникова и Федора Смолова. Также он подчеркнул, что будет рад видеть в команде и Эсекиэля Гарая, и Луана, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН.
Ранее заместитель председателя совета директоров красно-белых Наиль Измайлов в интервью "СЭ" заявил, что наставник команды отказался от услуг хавбека.
 
Наиль ИЗМАЙЛОВ (слева) и Леонид ФЕДУН.Наиль Измайлов: "Усилить "Спартак" - наша общая цель!"

- До встречи с туляками вице-президент клуба заявил, что вы отказались от приобретения форвардов Каннуникова и Смолова. Так ли это? - спросили Карреру на пресс-конференции.

- Если отказался от Каннуникова и Смолова, значит, на то были свои причины. О них знаю я и вице-президент. Смолова и Каннуникова хотел бы видеть в команде, не возражал против их трансферов, но возникли ситуации, которые не позволили заключить сделки.

- Во вторник вы говорили, что предпочитаете защитника Гарая форварду Луану. Нападающий уже почти едет в Москву – какие мысли у вас теперь?

- Если оба придут в "Спартак", буду очень рад. Из них двоих выбрал Гарая, потому что с Таски ситуация еще непонятна: останется он или уходит. Так что выбираю покупку защитника. Хотя если мне приобретут четыре-пять человек, буду рад еще больше.

Трансляция матча "Спартак" – "Арсенал"

Опрос

Кто нужнее "Спартаку" - форвард Луан или защитник Гарай?
голосовать
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Пиитерец

Все дело в трудностях перевода: Массимо думал, что речь идет о Молло и Кафельникове, а тут оказывается Смолов и Канунников.

23:40 9 августа

allehandro

а у Карреры хоть кто нить из руководства спрашивал кто ему нужен?

23:20 9 августа

Khyron

У меня была какая-то стратегия и я её придерживался... :)

23:07 9 августа

Jean4

Отказался и слава Богу!

22:15 9 августа

С.Мороз

Нам нужны мужики Массимо-Гацкан и Калачев!!!

22:15 9 августа