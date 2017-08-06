Массимо Каррера: "У Манчини больше международного опыта, но он новичок в чемпионате России"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что нет ничего удивительного в успешной работе наставника сине-бело-голубых Роберто Манчини. По его словам, это обусловлено тем, что специалист еще в бытность футболистом стал, по сути дела, играющим тренером.
- Еще в бытность игроком он стал, по сути дела, играющим тренером, так что не стоит удивляться, что в итоге он органично переместился на тренерскую скамейку. Где и проявил себя очень достойно - как в Италии, так и в Англии, - приводит "Р-Спорт" слова Карреры. - Еще ведь и в Турции успел отметиться, так что международного опыта у него точно больше, чем у меня. Но в России-то Роберто пока новичок, зато у меня есть уже немалый опыт работы в вашей стране, так что поборемся!
Когда защитники знали, что придется играть против Манчини, то могли заранее начинать пить таблетки от головной боли. Роберто был очень неудобным клиентом для нашего брата. Не буду скрывать, что ему от нас доставалось, потому что такого талантливого футболиста остановить мягкими методами и дружескими уговорами не получалось. Но! Прошу отметить, и я надеюсь, что сам Роберто это при случае подтвердит, что от меня лично он никогда грубости не видел. Да, жесткие стыки бывали, куда же без них?! Красных карточек я на Роберто, кстати, точно не получал!
Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
Millwall82
Забаньте вы уже этого вошку. Пожизненно.
12:34 6 августа
,j,br
не будем спорить! Ставки сделаны,посмотрим игру,фарт у бомжей!
11:06 6 августа
баламошка
Serenky25 баламошка остановись../////////////Серенький, я тебя уважаю как замечательного тролля, но иди .. ... от меня, пока я не сделал твою куклу вуду! Свободомыслие ещё никто не отменял.
10:55 6 августа
Serenky25
баламошка остановись..
10:50 6 августа
баламошка
Манчини никто как тренер. Таким навсегда и останется. Я над ним ржал ещё тогда, когда его шейхи в Мансити лярдами обсыпывали. Ну никакущий он, распиареный. Хотя тенденция бомжар понятна, они хотят прославиться в Европе всеми правдами и не правдами, поэтому и выкидывают сотни лямов евро на всякие Швальке. Принесло это плоды?Нет. Они хвалят коротышку-Адвоката, что он выиграл им уефу, хотя на самом деле уефу выиграли их игроки. Они бы теоретически могли выграть тем составом уефу и с багажом аленичева. Но, нет... Облизательно надобно лизать .... какому-нибудь иностранцу-голодранцу. Я вам реально заявляю как столетний болельщик Юве, что Манчиня - полное дно. Его спасают только бесконечные аргентинские трансферы за счет российских бабушек... И красивый шарфик.
10:44 6 августа
Serenky25
Ну тоже верно..Лишь бы Вилков отсудил как судья ФИФА
10:08 6 августа
Slim Taller
В прошлом году один такой новичок,который мячики подавал,сделал команду чемпионом.
10:04 6 августа
Serenky25
Это точно...И даже не знает где Москва и где Австрия
10:00 6 августа