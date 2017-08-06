Массимо Каррера: "У Манчини больше международного опыта, но он новичок в чемпионате России"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 4-го тура чемпионата России с "Зенитом" подчеркнул, что нет ничего удивительного в успешной работе наставника сине-бело-голубых Роберто Манчини. По его словам, это обусловлено тем, что специалист еще в бытность футболистом стал, по сути дела, играющим тренером.

- Еще в бытность игроком он стал, по сути дела, играющим тренером, так что не стоит удивляться, что в итоге он органично переместился на тренерскую скамейку. Где и проявил себя очень достойно - как в Италии, так и в Англии, - приводит "Р-Спорт" слова Карреры. - Еще ведь и в Турции успел отметиться, так что международного опыта у него точно больше, чем у меня. Но в России-то Роберто пока новичок, зато у меня есть уже немалый опыт работы в вашей стране, так что поборемся!

Когда защитники знали, что придется играть против Манчини, то могли заранее начинать пить таблетки от головной боли. Роберто был очень неудобным клиентом для нашего брата. Не буду скрывать, что ему от нас доставалось, потому что такого талантливого футболиста остановить мягкими методами и дружескими уговорами не получалось. Но! Прошу отметить, и я надеюсь, что сам Роберто это при случае подтвердит, что от меня лично он никогда грубости не видел. Да, жесткие стыки бывали, куда же без них?! Красных карточек я на Роберто, кстати, точно не получал!

Напомним, что матч "Зенит" - "Спартак" состоится сегодня, 6 августа, начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.