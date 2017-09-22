Массимо Каррера: "Рад, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера доволен продлением контрактов с полузащитником Денисом Глушаковым и защитником Дмитрием Комбаровым. Напомним, что контракты игроков будут рассчитаны до 31 мая 2020 года.

– Я доволен тем, что Глушаков и Комбаров подписали новые контракты, – цитирует ТАСС Карреру. – Денис – капитан команды, Дмитрий – один из ее лидеров, оба являются важными игроками для "Спартака", вносят огромный вклад. Повторюсь, я очень рад, что они подписали новые контракты.

Глушаков и Комбаров продлили контракты со "Спартаком"