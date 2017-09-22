Глушаков и Комбаров продлили контракты со "Спартаком"

Полузащитник Денис Глушаков и защитник Дмитрий Комбаров продлили контракты со "Спартаком", сообщает официальный сайт красно-белых.

Соглашение с 30-летним Глушаковым рассчитано до 31 мая 2020 года. За красно-белых он играет с июля 2013 года, за это время он провел за "Спартак" 126 матчей и послал в ворота соперников 16 мячей. За сборную России сыграл 54 встречи и забил 5 голов.

Контракт с 30-летним Комбаровым также рассчитан до 31 мая 2020 года. Комбаров дебютировал в "Спартаке" 21 августа 2010 года. В составе команды он провел 232 матча и забил 26 мячей. За сборную России Комбаров сыграл 45 встреч и забил 2 гола.