Массимо Каррера: "Промес не бил жену"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что нападающий красно-белых Квинси Промес не бил свою жену во время отпуска на Ибице. Ранее сообщалось о том, что 26-летний голландец был задержан полицией этого курортного острова по подозрению в избиении супруги.

- У меня пока не было с ним длительной беседы, - цитирует Карреру "Матч ТВ". - Мне Куинси сказал, что был небольшой инцидент, но не более того. Жену он не бил. В клубе мне тоже сказали, что ничего страшного не случилось. Значит, на сегодняшний день я из этого и исхожу.

Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России и выигрывал Суперкубок.

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