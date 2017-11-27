22:16 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Педро Роша? Он существует"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) отметил, что защитник Сердар Таски, который пропустил сегодняшнюю встречу, сделал МРТ. По его словам, Марио Пашалич достоин выступать за красно-белых.

- Насколько серьезна травма Таски?

- Сделали МРТ, ничего серьезного нет. На днях узнаем, что будет дальше.

- Пашалича прежде обвиняли в вальяжности. Сегодня он вышел и забил. Ответил критикам?

- Я никогда его не критиковал, всегда был уверен в его качествах. Видел, как он тренируется. Сегодня он доказал, что достоин играть за "Спартак".

- Все ли нормально с Педро Рошей? Он совсем не играет...

- Он существует. (смех в зале). Придет и его момент. Педро Роша должен продолжать работать. (Михаил ГОНЧАРОВ)

 

Спартак М - Зенит

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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murzikov

- Педро Рошу видишь? - Нет. - И я нет. А он есть)

22:41

Jean4

А кто это?

22:30

баламошка

Бугага))

22:20