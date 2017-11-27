Массимо Каррера: "Педро Роша? Он существует"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) отметил, что защитник Сердар Таски, который пропустил сегодняшнюю встречу, сделал МРТ. По его словам, Марио Пашалич достоин выступать за красно-белых.
- Насколько серьезна травма Таски?
- Сделали МРТ, ничего серьезного нет. На днях узнаем, что будет дальше.
- Пашалича прежде обвиняли в вальяжности. Сегодня он вышел и забил. Ответил критикам?
- Я никогда его не критиковал, всегда был уверен в его качествах. Видел, как он тренируется. Сегодня он доказал, что достоин играть за "Спартак".
- Все ли нормально с Педро Рошей? Он совсем не играет...
- Он существует. (смех в зале). Придет и его момент. Педро Роша должен продолжать работать. (Михаил ГОНЧАРОВ)
murzikov
- Педро Рошу видишь? - Нет. - И я нет. А он есть)
22:41
Jean4
А кто это?
22:30
баламошка
Бугага))
22:20