Массимо Каррера: "Педро Роша? Он существует"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 18-го тура чемпионата России против"Зенита" (3:1) отметил, что защитник Сердар Таски, который пропустил сегодняшнюю встречу, сделал МРТ. По его словам, Марио Пашалич достоин выступать за красно-белых.

- Насколько серьезна травма Таски?

- Сделали МРТ, ничего серьезного нет. На днях узнаем, что будет дальше.



- Пашалича прежде обвиняли в вальяжности. Сегодня он вышел и забил. Ответил критикам?



- Я никогда его не критиковал, всегда был уверен в его качествах. Видел, как он тренируется. Сегодня он доказал, что достоин играть за "Спартак".



- Все ли нормально с Педро Рошей? Он совсем не играет...



- Он существует. (смех в зале). Придет и его момент. Педро Роша должен продолжать работать. (Михаил ГОНЧАРОВ)