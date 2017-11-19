Массимо Каррера: "На поле не надо быть эгоистом. Одиночки проигрывают значительно чаще, чем команды"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что при правильной организации команда может работать, как часы. Он также добавил, что для победы важна работа каждого человека.

– Чтобы стать командой, мы должны стать семьей. Чувствовать себя, как единый организм, и вместе уверенно двигаться к победе, – цитирует Forbes Карреру. – Не надо быть эгоистом. Одиночки проигрывают значительно чаще, чем команды.

Каждый игрок создан для команды. Он должен осознавать, что обязан быть самым полезным игроком для других членов команды! При правильной организации команда может работать, как часы. Все должны четко знать свое место и хорошо понимать задачу. Носиться по футбольному полю бесцельно нет никакого смысла.

На команду работает большое количество людей. И для победы важны все позиции: от сотрудника склада до президента. Моя цель – убедить людей в команде, чтобы они поверили в победу.

В текущем сезоне "Спартак" после 16 туров идет на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 28 очков.