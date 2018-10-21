Массимо Каррера: "Может, дело во мне?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Арсенала" (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России ответил на вопрос, почему деградировала целая группа игроков красно-белых.

- Команда, сложилось впечатление, не очень горела победой.

- Это то, о чем я говорил. Нам не будут дарить победы только из-за того, что мы "Спартак".

- Почему деградировала целая группа игроков?

- Мы работаем над тем, чтобы показать лучший футбол. Может, дело во мне. Может, не так состав выбираю, может, не так мотивирую игроков...

- Вас не плавят?

- У нас не получается показывать то, что отрабатываем на тренировках - вот что меня волнует. Мы все отрабатываем на тренировках! (Дмитрий Зеленов)