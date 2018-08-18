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Массимо Каррера: "Игроки выложились в матче с "Краснодаром". А ведь мы играли во вторник с ПАОК вдесятером 70 минут"


Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал победу над "Краснодаром" (1:0) в четвертом туре российской премьер-лиги.

- Мы встретили очень хорошую команду, знали что будет нелегко. Не могу сказать что "Спартак" сыграл хороший матч, - сказал Каррера во флеш-интервью на телеканале "Матч Премьер". - Главное это победа, ребята выложились, учитывая, что мы с ПАОК играли во вторник 70 минут в меньшинстве. 

Игра Зе Луиша? Помимо гола, он бегал и помогал своим товарищам, как и Адриану. Угловой был наигранный. Но стандартные положения порой получаются, а порой нет.  

Промес мало идет в обводку? Наша цель всегда доставлять до него мяч, чтобы он играл один в один. Он сегодня выполнил свой долг.

Пенальти в ворота "Спартака" на последних минутах? Не знаю, с лавки не видно.

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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