Массимо Каррера: "Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с "Ростовом". Таски в порядке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил о ситуации с травмированными, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.
- В матче с "Ростовом" мы не увидим ни на поле, ни на лавке травмированных Максимовича, Зе Луиша и Глушакова. Боккетти дисквалифицирован. Остальные в порядке. В том числе Таски, у которого была травма. Сегодня он работал в общей группе.
- Ростов
- Денис Глушаков
- Спартак (футбол)
- Сальваторе Боккетти
- Сердар Таски
- Зе Луиш
- Массимо Каррера
- Никола Максимович
ЗЗ+
Почему молодежь? Есть Кутепов и Таски в центре, Ещенко/Петкович и Комбаров/Мельгарехо на флангах.
18:09
Kot, kotoryi
Оппа! В защите молодежь ждать? Рассказова?
18:00