Массимо Каррера: "Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с "Ростовом". Таски в порядке"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил о ситуации с травмированными, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.



- В матче с "Ростовом" мы не увидим ни на поле, ни на лавке травмированных Максимовича, Зе Луиша и Глушакова. Боккетти дисквалифицирован. Остальные в порядке. В том числе Таски, у которого была травма. Сегодня он работал в общей группе.