17:52 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Глушаков, Максимович и Зе Луиш не сыграют с "Ростовом". Таски в порядке"

2

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил о ситуации с травмированными, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

- В матче с "Ростовом" мы не увидим ни на поле, ни на лавке травмированных Максимовича, Зе Луиша и Глушакова. Боккетти дисквалифицирован. Остальные в порядке. В том числе Таски, у которого была травма. Сегодня он работал в общей группе.

2
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗЗ+

Почему молодежь? Есть Кутепов и Таски в центре, Ещенко/Петкович и Комбаров/Мельгарехо на флангах.

18:09

Kot, kotoryi

Оппа! В защите молодежь ждать? Рассказова?

18:00

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!