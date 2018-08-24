Массимо Каррера: "Футболисты, которые не в "Спартаке", меня не интересуют"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера перед матчем 5-го тура РПЛ против "Динамо" подчеркнул: он хотел бы говорить только о тех футболистах, которые есть в его команде.

– Маркизио ушел из "Ювентуса", к нему проявляет интерес "Зенит". А "Спартаку" бы он пригодился?

– Думаю, что рынок всегда беспокоит клубы, пока окно не закрыто. Я хочу пока говорить о тех игроках, которые в моей команде. Футболисты, которые не в "Спартаке", меня не интересуют. (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Спартак" – "Динамо", чемпионат России, 5-й тур, 25 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – в 19.00 по московскому времени