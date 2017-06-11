Массимо Каррера: "Федун - очень смелый человек"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что в момент прихода в команду в качестве ассистента Дмитрия Аленичева представить, как в итоге закончится сезон, было невозможно. Он также отметил смелость владельца клуба Леонида Федуна.

- Если бы в момент назначения и.о. вам сказали, что вы в том же сезоне сделаете "Спартак" чемпионом России, – как бы отреагировали?

– Об этом невозможно было даже думать! Самым оптимистичным болельщикам – невозможно! Помню, что вначале было достаточно много скептиков в отношении моей способности тренировать команду. И могу сказать, что господин Федун – очень смелый человек. Потому что оказал мне такое доверие при том, что я никогда не работал главным тренером.

– Стало ли неожиданностью, когда вам после АЕК предложили стать исполняющим обязанности главного тренера? И была ли мысль, что за это место можно зацепиться и остаться после тех двух матчей, которые вам отвели?

– Сюрпризом, безусловно, это стало. И очень большим. Удивило и польстило, что мне предложили тренировать команду, пусть даже два матча. Признаюсь, что удивился этому даже больше, чем когда получил предложение возглавить команду на постоянной основе. Но, честно, в тот момент я вообще не думал, что это может превратиться в полноценную работу.

Отрывок книги Игоря Рабинера "Как возрождали "Спартак"