Marca: Смолов - в шорт-листе "Реала"

Федор СМОЛОВ - в числе кандидатов на переход в "Реал". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов входит в число футболистов, которые могут перейти в "Реал" предстоящей зимой, утверждает Marca. Согласно источнику, мадридцы рассматривают вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ведет работу в поисках нового игрока атакующей линии.

Одним из кандидатов на переход в "Королевский клуб" является Смолов. Первоисточник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.

Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг"). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.