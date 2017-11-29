Marca: Смолов - в шорт-листе "Реала"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов входит в число футболистов, которые могут перейти в "Реал" предстоящей зимой, утверждает Marca. Согласно источнику, мадридцы рассматривают вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ведет работу в поисках нового игрока атакующей линии.
Одним из кандидатов на переход в "Королевский клуб" является Смолов. Первоисточник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.
Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг"). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.
Mauro Icardi lidera una lista en la que también están anotados los nombres de Alexis Sánchez, Werner y Smolov https://t.co/Gq7W8ox4rQ Te lo cuenta @jfelixdiaz– MARCA (@marca) 29 ноября 2017 г.
- Реал (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Арсенал Лондон
- Интер Милан
- Краснодар
- Сборная Испании (Футбол)
- Федор Смолов
- Алексис Санчес
- Лейпциг (футбол)
- Мауро Икарди
- Тимо Вернер
egoshin-alex
Если Смолов сейчас словит звезду - считай, что погиб.
21:14
NapoliFC
Интересно сколько заплатил Смолов за этот вброс?
21:13
Roma_Totti
Странно что нет в шорт листе Дзюбы и Кокорина, хотя нет... Кокорин в шорт листе Барсы.
21:09
ДжЫмкО
Может, у 4-й команды Реала проблемы в 4-м испанском дивизионе, почему бы и не усилиться?)
21:07
shpasic
хороший агент у Смолова, перед зимним окном подогревает интерес Зенита к своему клиенту.
21:03
sakusda
они видимо эту инфу черпнули,когда себя под язык положили
21:01
foreverCSKAforever
Лучше быть в шорт-листе Реала с Икарди, чем в одной ванной с Мамаевым. Вот где постебаться стоит.
20:59
Makedonsky
Да тут хитрый тактический ход. Испания хочет стать чемпионом на ЧМ, и главным соперником видит Россию... вот и подумывают переманить самого опасного игрока нашей сборной и посадить на лавку, чтоб практики у него не было))))))))
20:58
henri71
И шорт с ним с листом)
20:58
баламошка
Россия вырастила нового Роналду. Только не симулянта.
20:57
Мишико5
сложно человеку с англоязычным мышлением заиграть в Испании. это аксиома. вспомните Оуэна. Бекхэм исключение. так что в Италию или в Англию
20:56
letmebetomorrow
дададада, сейчас барса подтянется, потом манчестер сити, потом псж захочет купить за 90 млн.. а все для чего? для того, чтобы просдать в спартак или зенит за 45..
20:56
Rosinant
А шорт-лист лежит в лонг-боксе )
20:55
Toradin
ахаха ну да 2 реала.
20:53
rusfed 2.0
Какая ж она желтая? Это главная спортивная газета Испании ))
20:51
Нефилим
Икарди не отпустят, Санчес не то, а вот Вернер крут...
20:50
Alukard1349
Обычная жёлтая газетёнка.Новость высосанная из пальца.Федя конечно хороший нап,но его уровень явно до Реала не дотягивает
20:49
Нефилим
Тут что то про типа пиар Головина говорил?)))) Его в Арсенале увидеть реально, а вот Реал и Смолов... Хотя Бензема то еще дерево с другой стороны...
20:49
wilde
Икарди не пойдет - он к Месси. в "Барсу", Санчес - тоже, да и староват, гдэровец - не понятно кто, а вот Федя... Федя еще и доплатит из своего кармана, для России - "поиграть в Реале, пусть и в карманный бильярд на лавке - это престиж, ведь наши сми, каждый пук Федора будут описывать, а Лопырева - круги вокруг базы "Реала"...
20:49
Dzaga
Хохма
20:48
rusfed 2.0
Марка предлагает проголосовать: кто вам нравится больше? С моим голосом у Феди 6% голосов )
20:47
fas163
маркетинг по ходу, договорились цену поднять такой новостью
20:47
Гаттузо Крут!!!!!!#!
А этот шорт лист в чьих шортах обнаружился?!
20:47
karlikf1
Агент Смолова проплатил Marca, чтобы те опубликовали данную дезу. Других причин появления этой информации не нахожу. В конце-концов в этой Marca не идиоты ведь сидят. чтобы на полном серьёзе, просто так взять и опубликовать такое насчёт Смолова.
20:45
при счете 0:4 судья сломал игру
лео, суарес и смолов. точка.
20:43
Alesso
как бы я не импонировал Смолову, но тут даже комментировать смешно...
20:42
maxscorp78
))))))))))))))))))))))))))))))
20:41