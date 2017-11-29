20:38 | Футбол — РФПЛ

Marca: Смолов - в шорт-листе "Реала"

Федор СМОЛОВ - в числе кандидатов на переход в "Реал". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Федор СМОЛОВ - в числе кандидатов на переход в "Реал". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов входит в число футболистов, которые могут перейти в "Реал" предстоящей зимой, утверждает Marca. Согласно источнику, мадридцы рассматривают вариант усиления позиции центрального форварда в зимнее трансферное окно, поэтому клуб ведет работу в поисках нового игрока атакующей линии.

Одним из кандидатов на переход в "Королевский клуб" является Смолов. Первоисточник напоминает о двух голах российского нападающего в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.

Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг"). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.

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КОММЕНТАРИИ (27)
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egoshin-alex

Если Смолов сейчас словит звезду - считай, что погиб.

21:14

NapoliFC

Интересно сколько заплатил Смолов за этот вброс?

21:13

Roma_Totti

Странно что нет в шорт листе Дзюбы и Кокорина, хотя нет... Кокорин в шорт листе Барсы.

21:09

ДжЫмкО

Может, у 4-й команды Реала проблемы в 4-м испанском дивизионе, почему бы и не усилиться?)

21:07

shpasic

хороший агент у Смолова, перед зимним окном подогревает интерес Зенита к своему клиенту.

21:03

sakusda

они видимо эту инфу черпнули,когда себя под язык положили

21:01

foreverCSKAforever

Лучше быть в шорт-листе Реала с Икарди, чем в одной ванной с Мамаевым. Вот где постебаться стоит.

20:59

Makedonsky

Да тут хитрый тактический ход. Испания хочет стать чемпионом на ЧМ, и главным соперником видит Россию... вот и подумывают переманить самого опасного игрока нашей сборной и посадить на лавку, чтоб практики у него не было))))))))

20:58

henri71

И шорт с ним с листом)

20:58

баламошка

Россия вырастила нового Роналду. Только не симулянта.

20:57

Мишико5

сложно человеку с англоязычным мышлением заиграть в Испании. это аксиома. вспомните Оуэна. Бекхэм исключение. так что в Италию или в Англию

20:56

letmebetomorrow

дададада, сейчас барса подтянется, потом манчестер сити, потом псж захочет купить за 90 млн.. а все для чего? для того, чтобы просдать в спартак или зенит за 45..

20:56

Rosinant

А шорт-лист лежит в лонг-боксе )

20:55

Toradin

ахаха ну да 2 реала.

20:53

rusfed 2.0

Какая ж она желтая? Это главная спортивная газета Испании ))

20:51

Нефилим

Икарди не отпустят, Санчес не то, а вот Вернер крут...

20:50

Alukard1349

Обычная жёлтая газетёнка.Новость высосанная из пальца.Федя конечно хороший нап,но его уровень явно до Реала не дотягивает

20:49

Нефилим

Тут что то про типа пиар Головина говорил?)))) Его в Арсенале увидеть реально, а вот Реал и Смолов... Хотя Бензема то еще дерево с другой стороны...

20:49

wilde

Икарди не пойдет - он к Месси. в "Барсу", Санчес - тоже, да и староват, гдэровец - не понятно кто, а вот Федя... Федя еще и доплатит из своего кармана, для России - "поиграть в Реале, пусть и в карманный бильярд на лавке - это престиж, ведь наши сми, каждый пук Федора будут описывать, а Лопырева - круги вокруг базы "Реала"...

20:49

Dzaga

Хохма

20:48

rusfed 2.0

Марка предлагает проголосовать: кто вам нравится больше? С моим голосом у Феди 6% голосов )

20:47

fas163

маркетинг по ходу, договорились цену поднять такой новостью

20:47

Гаттузо Крут!!!!!!#!

А этот шорт лист в чьих шортах обнаружился?!

20:47

karlikf1

Агент Смолова проплатил Marca, чтобы те опубликовали данную дезу. Других причин появления этой информации не нахожу. В конце-концов в этой Marca не идиоты ведь сидят. чтобы на полном серьёзе, просто так взять и опубликовать такое насчёт Смолова.

20:45

при счете 0:4 судья сломал игру

лео, суарес и смолов. точка.

20:43

Alesso

как бы я не импонировал Смолову, но тут даже комментировать смешно...

20:42

maxscorp78

))))))))))))))))))))))))))))))

20:41