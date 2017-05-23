Мануэл Фернандеш: "Футбол в России не является спортом номер один"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал, чем футбол в России отличается от других стран. 31-летний игрок выступал в Португалии, Испании и Турции.

– В России совсем другой футбол, – цитирует Maisfutebol Фернандеша. – Мы должны хотя бы немного понимать особенность русской культуры. И должны иметь терпение, чтобы понимать их как можно лучше. В противном случае может остаться ощущение разочарования.

Здесь футбол воспринимают не так, как в Португалии или в Турции. Если в России игрок перейдет из "Локомотива" в ЦСКА или в "Спартак", то никаких проблем не будет. Болельщики не воспринимают это болезненно. В данный момент футбол нельзя назвать в России спортом номер один. Тут нет такого соперничества, как в Турции, где о футболе думают 24 часа в сутки.

Я знал несколько турецких слов, однако не говорил свободно. А с русским дело обстоит по-другому: я говорю на этом языке. Не сказал бы, что отлично, но справляюсь. Язык сложный, необходимо терпение и практика с окружающими людьми.