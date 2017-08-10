Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев принес извинения защитнику "Ахмата" Родолфу после матча 5-го тура премьер-лиги. В перерыве между игроками произошла стычка после того, как хавбек "быков" якобы назвал бразильца "обезьяной".

– После завершения матча Павел Мамаев извинился перед Родолфу за стычку в первом тайме, – сообщили "СЭ" в пресс-службе грозненского клуба. – Игрок "Ахмата" извинения принял.

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