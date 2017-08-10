Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев принес извинения защитнику "Ахмата" Родолфу после матча 5-го тура премьер-лиги. В перерыве между игроками произошла стычка после того, как хавбек "быков" якобы назвал бразильца "обезьяной".
– После завершения матча Павел Мамаев извинился перед Родолфу за стычку в первом тайме, – сообщили "СЭ" в пресс-службе грозненского клуба. – Игрок "Ахмата" извинения принял.
Драка в Грозном. Что происходит. Видео //
Журналист: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной на поле,
и бразилец подошел к нему в перерыве…" //
"Ахмат": "Под трибунами была реакция на омерзительный поступок Мамаева, драки не было"
баламошка
Фемистоклюс Мамаев без Кокорина совсем истосковался - стал истерить и на бразильцев бросаться)////////////Налево его потянуло, на экзотику.
22:25
Фемистоклюс
Мамаев без Кокорина совсем истосковался - стал истерить и на бразильцев бросаться)
22:23
баламошка
Обделался от страха, что дяденька Рамзан тебе микрофон в .... запехает?) Подруга Кокорина - клоунесса)
22:18
RSDsouth
Вот блин ! О чем теперь С-Э писать будет ? Не про 18-летних же пацанов писать ? Кому это интересно ...
22:11