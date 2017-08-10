"Ахмат": "Под трибунами была реакция на омерзительный поступок Мамаева, драки не было"

В перерыве матча 5-го тура РФПЛ "Ахмат" – "Краснодар" произошла стычка между игроками команд, однако до драки не дошло, сообщили "СЭ" в пресс-службе грозненского клуба. Ранее стало известно, что причиной конфликта могло стать оскорбительное высказывание Павла Мамаева в адрес Родолфу, якобы назвавшего бразильца "обезьяной".

– Драки не было, – заявили "СЭ" в пресс-службе "Ахмата". – Уходя в подтрибунное помещение, футболисты продолжили выяснять отношения после омерзительного поступка Павла Мамаева в первом тайме. Когда выяснение отношений прекратились, игроки разошлись по раздевалкам. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Драка в Грозном. Что происходит. Видео //

Журналист: "Мамаев назвал Родолфу обезьяной на поле, и бразилец подошел к нему в перерыве…"