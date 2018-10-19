Мама Кокориных готова внести за Александра залог 10 миллионов рублей

Светлана Кокорина, мама футболиста "Зенита" Александра Кокорина, готова внести за него залог в размере 10 миллионов рублей. Документы, подтверждающие наличие такой суммы, женщина готова предоставить.

"Я, Кокорина Светлана Федоровна, выражаю желание и готовность внести залог в размере 10 миллионов рублей. Понятны обязательства, разъяснены последствия в случае нарушения", - говорится в заявлении.

Сегодня Мосгорсуд рассматривает жалобу на заключение Александра в СИЗО. Ранее судья отклонил апелляции Кирилла Кокорина и Павла Мамаева.

Братья Кокорины и Мамаев обвиняются по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои". На прошлой неделе они избили трех человек в Москве.

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!