Максименко обогнал Черчесова

Не пропустив в первые 10 минут матча против "Динамо", Александр Максименко продлил серию с момента дебюта в чемпионате России до 370 минут. Это новый рекорд для вратарей-новичков "Спартака". В первых пяти матчах высшего дивизиона-1992 Станислав Черчесов не позволял соперникам отличиться 369 минут. Рекорд турнира принадлежит Андрею Сметанину, который в 1992 году пропустил первый гол только на 527 минуте. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые продолжительные сухие серии вратарей-дебютантов премьер-лиги
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Андрей СМЕТАНИН
|
Динамо
|
1992
|
526
|
Валерий ШАНТОЛОСОВ
|
Локомотив НН
|
1992
|
494
|
Егор БАБУРИН*
|
Зенит
|
2012/13
|
399
|
Андрей ЧИЧКИН
|
Ротор
|
1997
|
397
|
Алексей СТЕПАНОВ
|
Амкар
|
2004
|
387
|
Александр МАКСИМЕНКО*
|
Спартак
|
2018/19
|
370
|
Станислав ЧЕРЧЕСОВ
|
Спартак
|
1992
|
369
|
Андрей ЛУНЕВ
|
Уфа
|
2016/17
|
344
|
Владимир САВЧЕНКО
|
Ростсельмаш
|
1997
|
341
|
Евгений КРЮКОВ
|
Ростсельмаш
|
1992
|
297
* Серия продолжается.