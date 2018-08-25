19:30 | Футбол — РПЛ

Максименко обогнал Черчесова


Не пропустив в первые 10 минут матча против "Динамо", Александр Максименко продлил серию с момента дебюта в чемпионате России до 370 минут. Это новый рекорд для вратарей-новичков "Спартака". В первых пяти матчах высшего дивизиона-1992 Станислав Черчесов не позволял соперникам отличиться 369 минут. Рекорд турнира принадлежит Андрею Сметанину, который в 1992 году пропустил первый гол только на 527 минуте. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии вратарей-дебютантов премьер-лиги

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Андрей СМЕТАНИН

Динамо

1992

526

Валерий ШАНТОЛОСОВ

Локомотив НН

1992

494

Егор БАБУРИН*

Зенит

2012/13

399

Андрей ЧИЧКИН

Ротор

1997

397

Алексей СТЕПАНОВ

Амкар

2004

387

Александр МАКСИМЕНКО*

Спартак

2018/19

370

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Спартак

1992

369

Андрей ЛУНЕВ

Уфа

2016/17

344

Владимир САВЧЕНКО

Ростсельмаш

1997

341

Евгений КРЮКОВ

Ростсельмаш

1992

297

* Серия продолжается.

"Спартак" - "Динамо": онлайн-трансляция матча

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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