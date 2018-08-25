Максименко обогнал Черчесова

Не пропустив в первые 10 минут матча против "Динамо", Александр Максименко продлил серию с момента дебюта в чемпионате России до 370 минут. Это новый рекорд для вратарей-новичков "Спартака". В первых пяти матчах высшего дивизиона-1992 Станислав Черчесов не позволял соперникам отличиться 369 минут. Рекорд турнира принадлежит Андрею Сметанину, который в 1992 году пропустил первый гол только на 527 минуте. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые продолжительные сухие серии вратарей-дебютантов премьер-лиги

Вратарь Клуб Сезон Минуты Андрей СМЕТАНИН Динамо 1992 526 Валерий ШАНТОЛОСОВ Локомотив НН 1992 494 Егор БАБУРИН* Зенит 2012/13 399 Андрей ЧИЧКИН Ротор 1997 397 Алексей СТЕПАНОВ Амкар 2004 387 Александр МАКСИМЕНКО* Спартак 2018/19 370 Станислав ЧЕРЧЕСОВ Спартак 1992 369 Андрей ЛУНЕВ Уфа 2016/17 344 Владимир САВЧЕНКО Ростсельмаш 1997 341 Евгений КРЮКОВ Ростсельмаш 1992 297

* Серия продолжается.

"Спартак" - "Динамо": онлайн-трансляция матча