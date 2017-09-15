МакSим: "Теперь вместо "О, МакSим" мне кричат "Спартак" - чемпион!"

Популярная певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, в интервью "Евроспорту" призналась, что ей льстит внимание футбольных болельщиков. В среди фанатов по неизвестным причинам стала очень популярной ее песня "Знаешь ли ты". Особую любовь она получила у поклонников "Спартака".

– Футбольные фанаты на ваши концерты ходят?

– Конечно! Чаще всего целыми компаниями – 20-25 человек. Их легко отличить по клубной атрибутике.

– Спартаковской?

– Необязательно. Приходят болельщики разных клубов. Кроме "Спартака" это "Рубин", ЦСКА. Каждый раз прямо ждут любимую песню. Поют громче меня. В этом момент я даже микрофон опускаю – просто стою.

– Ваша версия – почему "Знаешь ли ты" так популярная у футбольных фанатов?

– Я много чего слышала, но точного ответа так и не нашла. До сих пор загадка. Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом.

– Сейчас вас полюбили еще несколько тысяч фанатов "Спартака".

– Так мне уже вместо "О, МакSим" кричат: "Спартак – чемпион!"

– Не боитесь?

– Ни грамма. Наоборот, это умиляет.