Максим Лестьенн: "Стану ли я для РФПЛ такой звездой, как Халк? Нет, с ним никто не может сравниться"

Полузащитник "Рубина" Максим Лестьенн в интервью "Бизнес Online" отметил высокий уровень российских футболистов в казанской команде. Также бельгиец признал, что заменить звезду уровня Халка невозможно.

– Как вам уровень российских футболистов, которых очень много критикуют после недавнего провала на Евро?

– Да, ваша сборная произвела не очень хорошее впечатление на чемпионате Европы. Но, приехав сюда, я вижу, что здесь действительно очень сильные российские игроки. В полузащите у нас можно выделить Оздоева, Камболова, Ильзата, Рифата, в нападении – Канунникова. На всех позициях хватает игроков действительно высокого уровня.

– Болельщики и эксперты очень многого ждут от вас, ведь после ухода Халка в РФПЛ нет большой топ-звезды. Как думаете, способны ли вы стать такой звездой?

– Ох. Ну, нас нельзя сравнивать, потому что Халк – это Халк. С ним никто не может сравниться. Я приехал сюда, чтобы играть, стараюсь работать и выкладываться на сто процентов, не сравнивая себя ни с кем. Надеюсь, что у меня все получится.