Максим Канунников: "Хорошо, что "Зенит" преподал "Рубину" такой урок"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников после поражения от "Зенита" (1:4) в гостевом матче 7-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда провела два разных тайма. По словам Канунникова, после перерыва казанская команда действовала разрозненно, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– "Зенит" с каждой игрой прибавляет, и сегодняшний матч – не исключение, – подчеркнул Канунников. – Провели два разных тайма. В первом мы пропустили, но играли не так разрозненно, как во втором. Все подумали, что после победы над "Уралом" крылья вырастут, но нас предупреждали, что "Зенит" каждый момент доводит до конца, вот мы и получили. Хорошо, что они преподали нам такой урок.

– Почему команда стала играть разрозненно?

– Каждый должен задать вопрос сам себе.

– Что произошло в концовке? Эмоции?

– (Ухмыляется.) Да, эмоции. Я поэтому и сказал судье, чтоб он ничего не добавлял.

– То есть он вас послушал?

– Ну, я просто сказал, что всем пора домой.