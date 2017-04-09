Магомед Митришев: "Рад, что "Терек" победил, но есть над чем работать"

Форвард "Терека" Магомед Митришев, отметившийся дублем в ворота "Арсенала" в матче 22-го тура чемпионата России (3:1), поблагодарил партнеров за помощь в атаке.

– Рад, что удалось забить и тем самым помочь команде добыть победу, – цитирует официальный сайт "Терека" Митришева. – А отличный показатель был бы, если бы выиграли оба матча. Значит, есть над чем работать.

– Все три гола, с учетом взятия ворот "Амкара", вы забили находясь в штрафной. Как удается опередить защитников и нанести точный удар?

– В первую очередь, были отличные пасы от Уциева, Роши, и Грозава. Спасибо им и всей команде. Болельщики заслужили эту победу, и мы рады, что удалось их обрадовать ею. А я лишь старался делать то, чему нас учат и к чему мы стремимся.

– Помогла ли вам отличиться дважды в субботнем матче новая схема, при которой вы играли в линии нападения вместе с Балаем?

– Конечно. Мы работали на тренировках именно над тем, благодаря чему нам удалось забить 3 мяча. И Балай, и Мбенг проделали очень полезную работу, в том числе благодаря их действиям мы смогли взять 3 очка. Хотел бы еще отметить то, как грамотно и надежно играли наши защитники и полузащитники, плюс придала уверенности надежная игра Городова.