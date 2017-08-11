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Магомед Даудов: "Характер у игроков "Ахмата" есть, значит победы будут"

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Президент "Ахмата" Магомед Даудов в своем Инстаграме отметил дебют полузащитника Исмаэла в матче 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:3). Также он выразил уверенность в том, что клуб из Чеченской республики ждут победы, так как игроки имеют характер.

"Полузащитник футбольного Исмаэл в своей дебютной игре отметился забитым голом и голевой передачей. Я думаю, уровень этого одаренного футболиста болельщики уже успели оценить. Также гол в ворота "Краснодара" забил Антон Швец, проводивший всего второй официальный матч. Ранее два мяча в четырех играх записал на свой счет ещё один новичок - Лео. У нас строится молодая, амбициозная команда, которую на 90-й минуте не устраивает ничья и она рвется вперед. Футбол без поражений не бывает. А команды без характера. Характер у наших есть, значит победы будут", - написал Даудов.

Трансляция матча "Ахмат" – "Краснодар" //
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Ассаламу алайкум! Полузащитник футбольного клуба "Ахмат" Исмаэль Сильва в своей дебютной игре отметился забитым голом и голевой передачей. Я думаю, уровень этого одаренного футболиста болельщики уже успели оценить. Также гол в ворота "Краснодара" забил Антон Швец, проводивший всего второй официальный матч. Ранее два мяча в четырех играх записал на свой счёт ещё один новичок - Лео. У нас строится молодая, амбициозная команда, которой на 90-й минуте не устраивает ничья и она рвётся вперёд. Футбол без поражений не бывает. А команды без характера. Характер у наших есть, значит победы будут. АХМАТ - СИЛА! #Кадыров #Даудов #Ахмат #Футбол #Лео #Швец #Исмаэль

Публикация от M.Х.Даудов. "ЛОРД" (@lord_095) Авг 10 2017 в 2:44 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Островзаячий

Второй матч характера хватает до 80 минуты. Пропускают в концовке и проигоывают.Характер как раз наоборот, вырвать, переломить и победить. Не обольщайтесь.

05:49

Zutimon

АХМАТ СИЛА!!!

05:30