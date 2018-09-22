Магомед Адиев: "Судейство? Если начать ковыряться в нюансах…"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после победы в гостевом матче 8-го тура чемпионата России над "Динамо" (1:0) отметил, что первый тайм закончился с небольшим преимуществом его команды, а во втором махачкалинцы нашли свой момент и смогли его реализовать.

– Седьмой раз пресс-конференцию начну со слов о сложной игре, потому что легких у нас не бывает, – подчеркнул Адиев. – В начале матча выглядели хорошо, не отсиживались в обороне. Могли пропустить гол со стандарта, но в целом закончили первый тайм с небольшим преимуществом. Пытались выходить в атаку, показывать свои козыри.

Во втором тайме "Динамо" добавило, взвинтили темп, пытались создавать нам давление, но в быстрой атаке мы нашли свой момент и забили гол. Потом, конечно, пришлось играть на удержание счета.

Я не любитель комментировать судейство. Каждая команда – заинтересована в том, чтобы судили в их пользу. Это нормально. Да, был ряд спорных моментов. Даже не спорных, а очевидных. Но в любом случае есть нюансы. Если в них начать ковыряться, то можно далеко уйти. Футбол стал более динамичным, более контактным, поэтому и судьям тяжелее работать.

– В прошлом матче (поражение от "Краснодара" со счетом 0:4) Юрий Дюпин совершил ряд ошибок. Не было сомнений на счет его позиции в старте?

– Сомнений по поводу игры Дюпина не было. Дюпин на сегодняшний момент является номером один. Да, есть другие вратари, но конкуренция в спорте – обычная вещь. А ошибки бывают у всех. Если при каждой ошибке менять людей, то ничего хорошего не получится. Дюпин сегодня провел великолепный матч. Вообще у вратарей отдельная философия. И я до сих пор не могу разобраться. (Константин Колмаков)

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