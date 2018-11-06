Магомед Адиев: "Что будет с "Анжи" после 8-го числа, я вообще не понимаю"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после матча 13-го тура чемпионата России против "Енисея" (2:1) отметил, что финансовые проблемы клуба никуда не исчезли. По его словам, команда уйдет на перерыв для сборных 8 ноября, после чего ее судьба неизвестна.

- Не хочу об этом долго говорить, не в моем характере два раза просить, - приводит ТАСС слова Адиева. - Один раз попросили, не отреагировали. Ребятам говорю: не хотят помогать - не надо. Давайте мы останемся футболистами, профессионалами. Доживем до 8-го числа, а дальше что из этого получится, я не знаю.

У нас ряды с каждым днем редеют, и мне особенно выпустить на замену некого. Я вижу, что нам никто не собирается помогать, не хотят - и не надо, мы свое дело сделаем. 8-го числа подведем некий итог, разъедемся, а что дальше будет с командой, я вообще не понимаю.