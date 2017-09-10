Мачей Рыбус: "Очень хотел выйти на поле против "Ахмата". Жаль, что не получилось"

Полузащитник "Локомотива" Мачей Рыбус отметил, что результат в матче 9-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1) получился справедливым. Он также добавил, что очень хотел выйти на поле в Грозном.

Отметим, что Рыбус пропустил встречу из-за травмы. Он выступал за клуб из Грозного с 2012 по 2016 год.

– Игра с "Ахматом" получилась равной, а результат справедливым, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Рыбуса. – После гола грозненцы добавили, а "Локомотив" сел в оборону.

– Видно, что вас очень любят местные болельщики.

– Я это тоже чувствую. Наверное, потому что, я отдавал всего себя, выступая в Грозном на протяжении четырех лет. Очень хотел выйти на поле. Жаль, что не получилось.

– В четверг "Локомотив" сыграет с "Копенгагеном" в Лиге Европы.

– Начинаем цикл, в котором будем играть через три-четыре дня. Нужно выходить из группы. Первый матч в Копенгагене, где я был совсем недавно со сборной Польши. Мы уступили 0:4. Хочу вернуться туда за победой. Надеюсь, буду готов сыграть в четверг.