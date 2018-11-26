Лю Хуншен: "Зобнин успеет восстановиться за две недели"

Бывший врач "Спартака" Лю Хуншен выразил мнение, что восстановление полузащитника московского клуба и сборной России Романа Зобнина займет две недели, сообщает 360 TV. Ранее руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов рассказал, что у 24-летнего хавбека проблемы с левым коленным суставом.

– Это ненадолго, если мениск сильно не пострадал, – цитирует Лю 360 TV. – Пишут об операции, но не совсем так. Не думаю, что будет хирургическое вмешательство. В этой ситуации можно просто уколы делать. Думаю, двух недель на восстановление хватит, учитывая, что это другое колено, а не то, что было травмировано,

Зобнин получил травму во время домашнего матча 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1). 24-летний хавбек вышел на замену на 72-й минуте встречи, но был заменен из-за повреждения на 85-й минуте.

В текущем сезоне Зобнин сыграл в 24 матчах во всех турнирах и отдал три голевых передачи.