Лунев вернулся в общую группу игроков "Зенита"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев приступил к работе в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Голкипер получил травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3). В конце встречи он столкнулся с Родриго Морено, получив удар коленом.
За время отсутствия Лунев пропустил два матча чемпионата России против "Тосно" (5:0) и "Спартака" (1:3), а также игру группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (2:1).
С возвращением, Андрей! 💪 pic.twitter.com/QWuDItMH5d– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 29 ноября 2017 г.
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xiz61
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19:45