18:58 | Футбол — РФПЛ

Лунев вернулся в общую группу игроков "Зенита"

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Вратарь "Зенита" Андрей Лунев приступил к работе в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Голкипер получил травму головы в товарищеском матче РоссияИспания (3:3). В конце встречи он столкнулся с Родриго Морено, получив удар коленом.

За время отсутствия Лунев пропустил два матча чемпионата России против "Тосно" (5:0) и "Спартака" (1:3), а также игру группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (2:1).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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