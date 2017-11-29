Лунев вернулся в общую группу игроков "Зенита"

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев приступил к работе в общей группе, информирует клубная пресс-служба. Голкипер получил травму головы в товарищеском матче Россия – Испания (3:3). В конце встречи он столкнулся с Родриго Морено, получив удар коленом.

За время отсутствия Лунев пропустил два матча чемпионата России против "Тосно" (5:0) и "Спартака" (1:3), а также игру группового турнира Лиги Европы против "Вардара" (2:1).