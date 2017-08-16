Лука Джорджевич: "Я фанат "Зенита" до конца жизни"

Нападающий "Арсенала" Лука Джорджевич в интервью пресс-службе клуба отметил, что в "Зените" была большая конкуренция. Он подчеркнул, что питерский клуб дал возможность для профессионального роста.

– Ваш дебют в РФПЛ состоялся в августе 2012 года. Матч был явно нерядовой – "Зенит" – "Спартак".

– Это было большое дерби, да еще мы выиграли 5:0. Сумасшедшая игра, до сих пор мурашки по коже! Если бы меня спросили до начала матча, готов ли я, ответил бы, что немного опасаюсь. Но когда позвал тренер, я вышел на замену без чувства страха. Пересматривал видеозапись матча и заметил, что играл с улыбкой. Даже попросил потом такое фото для своей коллекции. Еще было приятно, что болельщики кричали мое имя в дерби со "Спартаком". Останусь фанатом "Зенита" на всю жизнь, потому что этот клуб мне многое дал для профессионального роста.

– В следующем матче с "Анжи" болельщики "сине-бело-голубых" признали вас лучшим в команде.

– Вышел в старте, хорошо провел игру на эмоциях после дебюта против "Спартака". Жаль, что не получилось продолжить, и я ушел в аренду в "Твенте". В таком большом клубе, как "Зенит", нужно быть готовым к тому, что, сыграв один или два матча на высоком уровне, из-за конкуренции или по другим причинам в следующий раз можешь оказаться в запасе.