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20:48 | Футбол — РФПЛ

Луиз Адриану не пожал руку Каррере. Что это было?

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На 88-й минуте домашнего матча 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заменил бразильского форварда Луиза Адриану на его соотечественника, новичка красно-белых Педро Рошу.

Адриану после этого сразу направился в раздевалку и не скрывал своего разочарования. Видимо, форвард был недоволен собственной игрой и количеством нереализованных моментов.

Каррера тоже не стал скрывать расстройства и махнул рукой в сторону футболиста.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Don

О, Красик, залитое золото в глотку)

20:57

Mark Krass

Ну просто свинья))

20:54