Луиз Адриану не пожал руку Каррере. Что это было?

На 88-й минуте домашнего матча 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заменил бразильского форварда Луиза Адриану на его соотечественника, новичка красно-белых Педро Рошу.

Адриану после этого сразу направился в раздевалку и не скрывал своего разочарования. Видимо, форвард был недоволен собственной игрой и количеством нереализованных моментов.

Каррера тоже не стал скрывать расстройства и махнул рукой в сторону футболиста.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"