Луиз Адриану не пожал руку Каррере. Что это было?

На 88-й минуте домашнего матча 9-го тура премьер-лиги с "Рубином" главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заменил бразильского форварда Луиза Адриану на его соотечественника, новичка красно-белых Педро Рошу.
Адриану после этого сразу направился в раздевалку и не скрывал своего разочарования. Видимо, форвард был недоволен собственной игрой и количеством нереализованных моментов.
Каррера тоже не стал скрывать расстройства и махнул рукой в сторону футболиста.
Луиз Адриану не пожал руку Каррере #СпартакРубин pic.twitter.com/EarE0Po9jk– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 9 сентября 2017 г.
Don
О, Красик, залитое золото в глотку)
20:57
Mark Krass
Ну просто свинья))
20:54