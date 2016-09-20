Луиш Нету: "Много стали забивать? "Зенит" стабилизировался"

Защитник "Зенита" Луиш Нету подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России с "Рубином" (4:1), в котором сине-бело-голубые вновь отправили в ворота соперников больше трех мячей. По мнению португальца, игра команды из Санкт-Петербурга стабилизировалась.

– После Израиля положительных эмоций была масса – не так часто в истории футбола победы добывались после 0:3 по ходу встречи, - отметил Нету. - Это помогло нам и в тренировках, и вообще при подготовке к "Рубину". Мистер сказал нам, что нас ждет сложная встреча – казанцы на подъеме. Рады, что все вышло хорошо именно для нас.

– Удастся ли так же на эмоциях сыграть в Тамбове на Кубок, потом в Махачкале в чемпионате и дома с "АЗ" в Лиге Европы?

​– Наше настроение в наших руках. А ответственности никто не снимал ни за один из перечисленных вами турниров. Да, нам предстоит три непростые игры, но "Зенит" полностью сконцентрирован на результате.

– После ухода Гарая вы играете в паре то с Кришито, то с Новосельцевым.

– Все игроки в "Зените", кто может выступать на позиции центрального защитника обладают необходимыми качествами. Есть еще Николас Ломбертс, который прекрасно знает российский чемпионат. Иван, считаю, хорошо проходит адаптацию. Выбирать же в итоге тренеру.

– За неделю "Зенит" забил 13 голов. Прорвало?

– С учетом мачта с "Амкаром" – 16. Это говорит о том, что "Зенит" играет в коллективный футбол. Все в обороне, все в атаке. Кроме того, тренер настаивал на атакующем футболе без Халка и Данни и сейчас мы адаптировались к этому. Стиль игры поменялся и стабилизировался. Так что все идет гораздо лучше. (Сергей ЦИММЕРМАН)