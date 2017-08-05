Луиш Нету: "Кержаков заслужил красивые проводы"

Защитник "Зенита" Луиш Нету сказал, что, тренируясь с Александром Кержаковым он чувствовал страсть нападающего к игре. Форвард, завершивший карьеру после окончания сезона-2016/17, попрощается с болельщиками перед началом матча чемпионата России "Зенит" – "Спартак", который состоится 6 августа.

– Я не так много поиграл вместе с Сашей, потому что был момент, когда он уходил из команды, – цитирует 8news.ru Нету. – Но все время, что я провел в "Зените" рядом с ним, я чувствовал его страсть к игре. В городе его все обожают! Я даже смотрел видеозаписи, которые помогли мне понять, почему им так восхищаются в Петербурге. То, как он и Аршавин и другие ребята играли за клуб, становясь важной его частью... Это было здорово! Разумеется, то, что все они местные, имеет большое значение для болельщиков. Сейчас, как мне кажется, такой же любовью пользуется Анюков, хоть он и начинал в Самаре. Это круто, когда твой игрок становится историей клуба, а также лучшим бомбардиром в российском футболе. Саша заслужил красивые проводы!

– Кто из зенитовцев может стать новым Кержаковым?

– Для легионера это очень трудно. Но возможно. Все-таки русские игроки, особенно воспитанники, лучше понимают культуру клуба, города и даже страны. Возможно, те новые парни, которые сейчас пополнили "Зенит", станут такими же популярными и войдут в историю. У них долгосрочные контракты, много лет карьеры впереди и большой потенциал. Пожелаю им удачи.

"Текстовая трансляция матча "Зенит" - "Спартак"