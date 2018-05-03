17:44 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив" - "Зенит": Игорь Денисов - на обложке предматчевой программки

Программка к матчу "Локомотив" - "Зенит". Фото Инстаграм Андрея Бодрова
Программка к матчу "Локомотив" - "Зенит". Фото Инстаграм Андрея Бодрова
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Игорь Денисов попал на обложку программки к матчу 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит", сообщает пресс-атташе московского клуба Андрей Бодров в своем Инстаграме. В случае победы в игре железнодорожники досрочно завоюют титул.

Напомним, что нынешний 33-летний капитан железнодорожников Денисов является воспитанником петербургской команды, за которую выступал с 2001 по 2013 год. В составе "Зенита" он стал трехкратным победителем чемпионата России, двукратным - Суперкубка страны. Также он выигрывал национальный Кубок, Кубок и Суперкубок УЕФА.

За "Локомотив" Денисов выступает с августа 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Встреча "Локомотив" - "Зенит" пройдет 5 мая, начало 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

надо же, и это всё про "мальчика, который ничего не добился"))

18:13

shpasic

так-то лучше!)) но про Кубок Премьер-Лиги забыли)

18:12

shpasic

а обладателем Кубка России и Кубка Премьер-Лиги с Зенитом он не становился? ну, и Суперкубка России?

17:52

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