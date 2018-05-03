"Локомотив" - "Зенит": Игорь Денисов - на обложке предматчевой программки

Игорь Денисов попал на обложку программки к матчу 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит", сообщает пресс-атташе московского клуба Андрей Бодров в своем Инстаграме. В случае победы в игре железнодорожники досрочно завоюют титул.



Напомним, что нынешний 33-летний капитан железнодорожников Денисов является воспитанником петербургской команды, за которую выступал с 2001 по 2013 год. В составе "Зенита" он стал трехкратным победителем чемпионата России, двукратным - Суперкубка страны. Также он выигрывал национальный Кубок, Кубок и Суперкубок УЕФА.



За "Локомотив" Денисов выступает с августа 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.



Встреча "Локомотив" - "Зенит" пройдет 5 мая, начало 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.