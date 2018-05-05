16:27 | Футбол — РФПЛ

"Локомотив", которым нужно жить". Перфоманс фанатов "Локо"

Перфоманс болельщиков "Локомотива" и главный тренер команды Юрий СЕМИН. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ" Перфоманс болельщиков "Локомотива". Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
Перфоманс болельщиков "Локомотива" и главный тренер команды Юрий СЕМИН. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
1

Болельщики "Локомотива" перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Зенита" растянули баннер с надписью "Локомотив", которым нужно жить". На баннере, в том числе изображен главный тренер команды Юрий Семин, с которым клуб вчера подписал новый контракт.

Железнодорожники в этой игре могут стать чемпионами. Для этого команде нужно обыграть питерцев.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"

результаты опроса
11369 чел.
Как закончится матч "Локомотив" – "Зенит"?
Победой "Локомотива" с минимальным счетом
23.0%
Крупной победой "Локомотива"
3.9%
Вничью
26.3%
Победой "Зенита" с минимальным счетом
40.0%
Крупной победой "Зенита"
6.8%
1
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ALEXGOT

Да, красиво, все эти перформасы мне так кажется делаются только за бабки и никакого отношения не имеют к игре

17:24

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!