"Локомотив", которым нужно жить". Перфоманс фанатов "Локо"

Болельщики "Локомотива" перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Зенита" растянули баннер с надписью "Локомотив", которым нужно жить". На баннере, в том числе изображен главный тренер команды Юрий Семин, с которым клуб вчера подписал новый контракт.
Железнодорожники в этой игре могут стать чемпионами. Для этого команде нужно обыграть питерцев.
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ALEXGOT
Да, красиво, все эти перформасы мне так кажется делаются только за бабки и никакого отношения не имеют к игре
17:24