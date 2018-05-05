"Локомотив", которым нужно жить". Перфоманс фанатов "Локо"

Болельщики "Локомотива" перед матчем 29-го тура чемпионата России против "Зенита" растянули баннер с надписью "Локомотив", которым нужно жить". На баннере, в том числе изображен главный тренер команды Юрий Семин, с которым клуб вчера подписал новый контракт.

Железнодорожники в этой игре могут стать чемпионами. Для этого команде нужно обыграть питерцев.

Трансляция матча "Локомотив" - "Зенит"