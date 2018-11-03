13:00 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" - "Арсенал": Фарфан в стартовом составе железнодорожников, Смолов - в запасе

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Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Арсенала" на матч 13-го тура премьер-лиги.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан. Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Маргасов, Чорлука, Михалик, Лысов, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов, Эдер.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич. Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, А. Денисов, Сокол, Берхамов, Бакаев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.

Локомотив - Арсенал Т

 

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