"Локомотив" - "Арсенал": Фарфан в стартовом составе железнодорожников, Смолов - в запасе

Стали известны стартовые составы "Локомотива" и "Арсенала" на матч 13-го тура премьер-лиги.

"Локомотив": Гильерме, Кверквелия, Хеведес, Игнатьев, Крыховяк, Баринов, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан. Запасные: Коченков, Медведев, Ротенберг, Идову, Маргасов, Чорлука, Михалик, Лысов, Жемалетдинов, Тугарев, Смолов, Эдер.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Мирзов, Костадинов, Джорджевич. Запасные: Левашов, Шамов, Комбаров, А. Денисов, Сокол, Берхамов, Бакаев, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.