Life.ru: Жамалетдинов продлил контракт с ЦСКА и будет получать в 4 раза больше

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заключил с армейцами новый контракт до 2020 года, сообщает Life.ru. Старое соглашение нападающего истекало летом 2017 года. По условиям нового договора, заработок Жамалетдинова увеличится в 4 раза.

Жамалетдинов родился 21 мая 1997 года в Москве. За карьеру провел 89 официальных матчей, забил 34 гола. Провел один матч в составе первой команды ЦСКА – в Кубке России против “Енисея” (1:2). Лучший бомбардир молодежного первенства-2016/17 к зимнему перерыву вместе со Станиславом Крапухиным (12 мячей). Имеет в активе два матча за юношескую сборную России (до 19 лет), забил один гол. Является лучшим бомбардиром ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов сезона-2016/17 наряду с Федором Чаловым (по 5 мячей).