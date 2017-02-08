Life.ru: Жамалетдинов продлил контракт с ЦСКА и будет получать в 4 раза больше

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов заключил с армейцами новый контракт до 2020 года, сообщает Life.ru. Старое соглашение нападающего истекало летом 2017 года. По условиям нового договора, заработок Жамалетдинова увеличится в 4 раза.
Жамалетдинов родился 21 мая 1997 года в Москве. За карьеру провел 89 официальных матчей, забил 34 гола. Провел один матч в составе первой команды ЦСКА – в Кубке России против “Енисея” (1:2). Лучший бомбардир молодежного первенства-2016/17 к зимнему перерыву вместе со Станиславом Крапухиным (12 мячей). Имеет в активе два матча за юношескую сборную России (до 19 лет), забил один гол. Является лучшим бомбардиром ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов сезона-2016/17 наряду с Федором Чаловым (по 5 мячей).
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/970951/tsska_podnial_v_4_raza_zarplatu_luchshiemu_bombardiru_futbolnogho_siezona_v_rossii
igorvasilevich
Патриоты за доллар удавятся и будут орать, что они истинные патриоты, а все другие враги.
01:06
igorvasilevich
Самое главное чтобы не позвонил Мамаеву и Кокорину, чтобы пойти отмечать в ночных клубах.
01:05
баламошка
Патриот. Правильно, пусть доит Гинера, чтоб у него бабла на всех судей не хватило.
21:37 8 февраля
Алый Дракон
Der schwein, как сказали бы антиглоры "Спартака" - Тимур играл за "звездочку" )... То есть - бесплатно ))) А 0 умножить на 4 - будет тот же ноль ))) Только теперь он будет играть за бесплатно в основе )))
21:11 8 февраля
Der schwein
Если подняли в 4-ре раза, значит нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов играл задарма или за идею :)
21:04 8 февраля
Свинству Бой!
Если раньше он получал только на еду и проезд, то теперь ему оплатят еще и хостел!
21:03 8 февраля