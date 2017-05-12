22:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Личный рекорд Акинфеев установил, до российского уже не дотянется

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В матче против "Арсенала" Игорь Акинфеев в 17-й раз в чемпионате-2016/17 сохранил свои ворота в неприкосновенности и установил личный рекорд по "сухарям" в премьер-лиге. Теоретически голкипер ЦСКА может повторить результат Сергея Овчинникова 12-летней давности. А вот добраться до одного из немногих непокоренных вратарских рекордов капитан красно-синих точно не сумеет. В золотом для "Локомотива" сезоне-2002 тот же Овчинников не пропустил в 20 встречах из 31-й. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие вратарские результаты в чемпионатах России

Вратарь

Клуб

Сезон

Матчи

Сухие матчи

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2002

31

20

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2005

29

19

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Локомотив

2000

29

18

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

27

17

Сергей РЫЖИКОВ

Рубин

2010

28

17

ГИЛЬЕРМЕ

Локомотив

2011/12

40

17

Сергей РЫЖИКОВ

Рубин

2011/12

41

17

Антон ШУНИН

Динамо

2011/12

41

17

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Хряк

Немного статистики : Арсенал - ударов 2, в створ 0 .

23:01

Табунщик

Надеюсь Игорян и вечный рекорд в ЛЧ сделает еще более вечным, ждать осталось недолго

22:57

Фемистоклюс

А также желаем побольше таких "рекордов", на которые он сподобился в матчах за сборную! Вперёд, Сухарян! Продолжай удивлять своими "подвигами" футбольную Россию!

22:52

Хряк

Давайте все дружно споём : "Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена!" (C) Автор текста: Н. Добронравов Автор музыки: А. Пахмутова:)

22:48

Platinum1991

Поздравляем Игоря с очередным рекордом! Молодец! так играть и НЕ ПРОПУСКАТЬ! Время ещё есть, поэтому желаю побить и этот рекорд в следующем сезоне!!! Игроки обороны ЦСКА должны помочь и не позволять соперникам бить по воротам!

22:34