Личный рекорд Акинфеев установил, до российского уже не дотянется

В матче против "Арсенала" Игорь Акинфеев в 17-й раз в чемпионате-2016/17 сохранил свои ворота в неприкосновенности и установил личный рекорд по "сухарям" в премьер-лиге. Теоретически голкипер ЦСКА может повторить результат Сергея Овчинникова 12-летней давности. А вот добраться до одного из немногих непокоренных вратарских рекордов капитан красно-синих точно не сумеет. В золотом для "Локомотива" сезоне-2002 тот же Овчинников не пропустил в 20 встречах из 31-й. (Кирилл БУРДАКОВ)

Лучшие вратарские результаты в чемпионатах России

Трансляция матча ЦСКА - "Арсенал"