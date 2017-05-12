Личный рекорд Акинфеев установил, до российского уже не дотянется

В матче против "Арсенала" Игорь Акинфеев в 17-й раз в чемпионате-2016/17 сохранил свои ворота в неприкосновенности и установил личный рекорд по "сухарям" в премьер-лиге. Теоретически голкипер ЦСКА может повторить результат Сергея Овчинникова 12-летней давности. А вот добраться до одного из немногих непокоренных вратарских рекордов капитан красно-синих точно не сумеет. В золотом для "Локомотива" сезоне-2002 тот же Овчинников не пропустил в 20 встречах из 31-й. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие вратарские результаты в чемпионатах России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Локомотив
|
2002
|
31
|
20
|
Локомотив
|
2005
|
29
|
19
|
Локомотив
|
2000
|
29
|
18
|
ЦСКА
|
2016/17
|
27
|
17
|
Рубин
|
2010
|
28
|
17
|
Локомотив
|
2011/12
|
40
|
17
|
Рубин
|
2011/12
|
41
|
17
|
Динамо
|
2011/12
|
41
|
17
Хряк
Немного статистики : Арсенал - ударов 2, в створ 0 .
23:01
Табунщик
Надеюсь Игорян и вечный рекорд в ЛЧ сделает еще более вечным, ждать осталось недолго
22:57
Фемистоклюс
А также желаем побольше таких "рекордов", на которые он сподобился в матчах за сборную! Вперёд, Сухарян! Продолжай удивлять своими "подвигами" футбольную Россию!
22:52
Хряк
Давайте все дружно споём : "Мы хотим всем рекордам Наши звонкие дать имена!" (C) Автор текста: Н. Добронравов Автор музыки: А. Пахмутова:)
22:48
Platinum1991
Поздравляем Игоря с очередным рекордом! Молодец! так играть и НЕ ПРОПУСКАТЬ! Время ещё есть, поэтому желаю побить и этот рекорд в следующем сезоне!!! Игроки обороны ЦСКА должны помочь и не позволять соперникам бить по воротам!
22:34