Лестьенн, Билялетдинов, Дядюн и Кулик дозаявлены "Рубином"

"Рубин" внес в заявку бельгийского нападающего Максима Лестьенна, который перешел в клуб еще в июле. Соответствующее сообщение содержится на официальном сайте РФПЛ. Также казанцы дозаявили еще ряд футболистов: Инала Гетигежева, Владимира Дядюна, Динияра Билялетдинова, Криса Мавинга и Владислава Кулика.
16-й Регион
Клоуны! Увольняйте бездаря Грасию, он уже полностью подтвердил мои слова о футбольной импотенции, а вместе с ним большинство приведённых им ногомячистов!!!! БЕРДЫЕВ СВОБОДЕН!!!!! Идите к нему в ноги кланяйтесь, умоляйте вернуться!
17:54
karlikf1
Всё, метаться уже начинает, этот ... Грасия: 5 игр, 3 очка - надо что-то делать, как-то шевелиться. Дядюн? Да-а, знатное усиление состава :) Дядя, по-моему, уже закончил с футболом, причём давно уже, ещё в Динамо.
17:02