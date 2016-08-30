16:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Лестьенн, Билялетдинов, Дядюн и Кулик дозаявлены "Рубином"

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"Рубин" внес в заявку бельгийского нападающего Максима Лестьенна, который перешел в клуб еще в июле. Соответствующее сообщение содержится на официальном сайте РФПЛ. Также казанцы дозаявили еще ряд футболистов: Инала Гетигежева, Владимира Дядюна, Динияра Билялетдинова, Криса Мавинга и Владислава Кулика.

Дополнительная информация

http://rfpl.org/players/pool/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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16-й Регион

Клоуны! Увольняйте бездаря Грасию, он уже полностью подтвердил мои слова о футбольной импотенции, а вместе с ним большинство приведённых им ногомячистов!!!! БЕРДЫЕВ СВОБОДЕН!!!!! Идите к нему в ноги кланяйтесь, умоляйте вернуться!

17:54

karlikf1

Всё, метаться уже начинает, этот ... Грасия: 5 игр, 3 очка - надо что-то делать, как-то шевелиться. Дядюн? Да-а, знатное усиление состава :) Дядя, по-моему, уже закончил с футболом, причём давно уже, ещё в Динамо.

17:02

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