21:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Леонид Слуцкий: "В Ростове всегда игра идет до какой-то ошибки"

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Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Ростова" (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что игра шла до ошибки, передает из Ростова-на-Дону Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. – Он добавил, что один из лидеров команды Алан Дзагоев должен вернуться на поле к следующему туру.

– В Ростове всегда игра идет до какой-то ошибки. Мы это прекрасно понимали. В прошлом сезоне матч сложился точно так же, по тому же сценарию. К сожалению, мы пропустили эту контратаку с углового, это был ключевой момент сегодняшнего матча

– Надолго ли выбыл Дзагоев?

– У него травма задней поверхности бедра. Надеемся, к следующему туру будет здоров.

– У вас ограниченный кадровый ресурс. Это сказалось?

– Да нет. Надо обсуждать тех, кто играл. Все решила эта ошибка, с нашего же стандарта. Одна правильная борьба в центре поля.

– После полива поля футболисты стали поскользываться...

– У меня не было такого ощущения.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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zae1976

Трусливая тактика Лени дает свои результаты!

21:50

shpasic

что-то сегодня квнщик не шутит. странно. но друг-Гончаренко в следующем туре точно поможет поднять настроение)

21:47

Инквизитор 2013-9

Одним словом г....!

21:46

andrey62

Леня -это твой проигрыш! Ростов ничего не поменял и опять выиграл ,а ты что... тренер или ....? Наверное или ....(я бы написал,боюсь забанят). ОТСТАВКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

21:42

foreverCSKAforever

Alex`a, инетчики, зачем вас ждать? Научились, так научились. Повышайте квалификацию.

21:34

bond1951

главная ошибка что ты еще не ушел т СЛУЦКИЙ

21:34

genas

дзагоев так часто травмируется... с таким здоровьем ему надо завязывать в футбол играть.

21:32

Стеночкин

Ошибка одна это главный тренер...

21:31

foreverCSKAforever

Победы в матчах с Уфой и Монако помогут быстрее забыть ростовские ошибки.

21:26

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