Леонид Слуцкий: "В Ростове всегда игра идет до какой-то ошибки"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Ростова" (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что игра шла до ошибки, передает из Ростова-на-Дону Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. – Он добавил, что один из лидеров команды Алан Дзагоев должен вернуться на поле к следующему туру.
– В Ростове всегда игра идет до какой-то ошибки. Мы это прекрасно понимали. В прошлом сезоне матч сложился точно так же, по тому же сценарию. К сожалению, мы пропустили эту контратаку с углового, это был ключевой момент сегодняшнего матча
– Надолго ли выбыл Дзагоев?
– У него травма задней поверхности бедра. Надеемся, к следующему туру будет здоров.
– У вас ограниченный кадровый ресурс. Это сказалось?
– Да нет. Надо обсуждать тех, кто играл. Все решила эта ошибка, с нашего же стандарта. Одна правильная борьба в центре поля.
– После полива поля футболисты стали поскользываться...
– У меня не было такого ощущения.
zae1976
Трусливая тактика Лени дает свои результаты!
21:50
shpasic
что-то сегодня квнщик не шутит. странно. но друг-Гончаренко в следующем туре точно поможет поднять настроение)
21:47
Инквизитор 2013-9
Одним словом г....!
21:46
andrey62
Леня -это твой проигрыш! Ростов ничего не поменял и опять выиграл ,а ты что... тренер или ....? Наверное или ....(я бы написал,боюсь забанят). ОТСТАВКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21:42
foreverCSKAforever
Alex`a, инетчики, зачем вас ждать? Научились, так научились. Повышайте квалификацию.
21:34
bond1951
главная ошибка что ты еще не ушел т СЛУЦКИЙ
21:34
genas
дзагоев так часто травмируется... с таким здоровьем ему надо завязывать в футбол играть.
21:32
Стеночкин
Ошибка одна это главный тренер...
21:31
foreverCSKAforever
Победы в матчах с Уфой и Монако помогут быстрее забыть ростовские ошибки.
21:26