Леонид Слуцкий: "В Ростове всегда игра идет до какой-то ошибки"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения от "Ростова" (0:2) в матче 9-го тура чемпионата России отметил, что игра шла до ошибки, передает из Ростова-на-Дону Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО. – Он добавил, что один из лидеров команды Алан Дзагоев должен вернуться на поле к следующему туру.

– В Ростове всегда игра идет до какой-то ошибки. Мы это прекрасно понимали. В прошлом сезоне матч сложился точно так же, по тому же сценарию. К сожалению, мы пропустили эту контратаку с углового, это был ключевой момент сегодняшнего матча

– Надолго ли выбыл Дзагоев?

– У него травма задней поверхности бедра. Надеемся, к следующему туру будет здоров.

– У вас ограниченный кадровый ресурс. Это сказалось?

– Да нет. Надо обсуждать тех, кто играл. Все решила эта ошибка, с нашего же стандарта. Одна правильная борьба в центре поля.

– После полива поля футболисты стали поскользываться...

– У меня не было такого ощущения.