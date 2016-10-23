Леонид Слуцкий: "У ЦСКА было достаточно времени для восстановления после "Монако"

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что ситуация с ограниченными возможностями при ротации состава не является для клуба проблемой. По словам специалиста, у игроков было достаточно времени для восстановления после матча 3-то тура группового этапа Лиги чемпионов против "Монако (1:1).

– Непростая ситуация с составом не беспокоит?

– Ничего страшного, этой ситуации уже не первый год, – сказал Слуцкий в эфире канала "Наш Футбол". – Для игроков и тренерского штаба это не ново, ничего страшного в этом нет. ЦСКА привык играть в таком режиме.

– Осталась ли у игроков свежеть после матча с "Монако"?

– По поводу свежести не знаю на 100 процентов, но времени для восстановления было достаточно.